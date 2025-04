Booker: oltre 25 ore di discorso al Senato americano

Ieri il senatore Cory Booker ha battuto il record per il discorso più lungo nella storia del Senato americano. Il suo intervento è durato oltre 25 ore. Una vera e propria maratona iniziata l’1 aprile alle ore 19 (locali). Un gesto che ha ricordato quanto fatto dal politico Strom Thurmond. Senatore della Carolina del Sud al Senato americano dal 1954 al 2003.

Oppositore della legislazione sui diritti civili negli anni ’50 e ’60, Thurmond nel 1957 fece un discorso al Senato che durò 24 ore e 18 minuti. Per dimostrare la sua totale opposizione al Civil Rights Act. Era proprio lui ad aver tenuto il discorso più lungo al Senato fino alla maratona di Cory Booker. Forse un bene che il nuovo record abbia eclissato un discorso contro i diritti civili. Per questo, Booker, senatore democratico di 55 anni, ha dichiarato di stare occupando il Senato nello spirito di John Lewis. Icona dei diritti civili e per lungo tempo membro del Congresso degli Stati Uniti.

Oltre 25 ore di discorso in segno di protesta contro l’agenda dell’amministrazione Trump. Il senatore democratico del New Jersey non ha fatto nient’altro per tutto quel tempo. Non ha mangiato, non ha bevuto e non è neppure andato in bagno. E sembra già un record solo per questo. Ai giornalisti che lo hanno accolto a margine del suo lungo discorso, Booker ha spiegato come sia riuscito nell’impresa. “Ho davvero impiegato del tempo a disidratarmi prima, così da non dover andare in bagno – ha dichiarato alla stampa – Penso di aver smesso di mangiare venerdì e poi di aver smesso di bere la sera prima di iniziare lunedì”. Il video dell’impresa è diventato ovviamente virale. Una maratona contro le bugie di Trump.



Il senatore ha poi rivolto un appello accorato al Congresso affinché fermi Trump e restituisca centralità alle istituzioni costituzionali: “È un momento morale per tutti gli americani. Non è una questione di destra o sinistra, ma di giusto o sbagliato” ha dichiarato Booker con voce rotta prima di interrompere il suo lunghissimo discorso, durato più di un giorno intero.



Di Claudia Burgio