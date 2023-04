“Forza Silvio”, fan fuori dall’ospedale

Dieci ore di treno dalla Puglia alla Lombardia, per raggiungere l’ospedale San Raffaele di Milano. È il gesto di Marco Macrì, che ha attraversato l’Italia per sostenere Silvio Berlusconi. “Senti proprio quella spinta dal cuore, non è politica non è calcio. Anche se è Pasqua lascio la famiglia, la ragazza, per forza, anche se si trovasse al Polo Nord perché di Silvio ce ne è solo uno”, ha dichiarato il ragazzo.

Fin dalle prime ore di questa mattina, infatti, diversi fan del leader di Forza Italia si sono radunati portando striscioni, lettere e cartelli.

Di Francesco Maviglia