Giornalista italiano colpito da attacchi cyber russi

La guerra in Ucraina non è “solo” bombe sui civili, ma è anche una guerra mediatica e di informazione. Claudio Locatelli è un giovane giornalista italiano, che ha vissuto da vicino per almeno 6 mesi quella che è l’invasione russa e che ancora adesso si trova in Ucraina.

Ci ha raccontato la sua esperienza, testimoniando cosa voglia dire essere vittima di attacchi cyber russi. La sua pagina Facebook era molto seguita, sia in Italia che all’estero, e ora non esiste più. Tutto il materiale di due anni di lavoro è stato completamente cancellato.

