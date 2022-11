Liliana Segre “La Shoah verrà dimenticata”

Le dichiarazioni della Senatrice Liliana Segre durante la presentazione dell’esposizione dei fascicoli della Cittadella degli Archivi relativi al censimento degli ebrei del 1938 al Memoriale della Shoah di Milano. Un momento estremamente delicato per la Senatrice che ha ricordato l’orrore di quel periodo, sottolineando la poca conoscenza riguardo al reale numero degli ebrei in Italia in quegli anni e ancora la necessità di ricordare uno dei momenti più bui della storia, destinato ad essere dimenticato.