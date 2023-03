Dimensioni alternative

Dramma, fantasy, horror e chi più ne ha più ne metta: come per i film, pure per i videogame i generi disponibili sono tanti e riescono davvero a venire incontro ai gusti di tutti. E così, per tutti quelli che hanno voglia di trascorrere un po’ di tempo libero in una dimensione alternativa, rimane soltanto l’imbarazzo della scelta.

A qualche mese dal primo episodio della dilogia – “The Legend of Heroes: Trails from Zero” – arriva finalmente l’imperdibile “The Legend of Heroes: Trails to Azure”, videogioco di ruolo pubblicato per la prima volta in Occidente dopo la sua uscita giapponese del 2011.

Il titolo, con una miscela vincente tra una suggestiva ambientazione steampunk e pittoresche atmosfere fantasy, riprende la storia di una bizzarra squadra speciale di polizia questa volta invischiata in una cospirazione che metterà a rischio la sicurezza della città e l’integrità della squadra stessa. Fiore all’occhiello sono i combattimenti gestiti attraverso un interessante sistema a turni su campo a scacchiera che, combinato ai poteri speciali dei vari personaggi, conferisce un aspetto tattico in grado di donare ulteriore profondità alle già encomiabili meccaniche di gioco.

Da sempre l’horror giapponese è contraddistinto da atmosfere oscure e serpeggianti d’inquietudine, dove la paura si rifà agli elementi della ghost story di matrice gotica. Ed è proprio questo il caso dell’eccellente “Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse”, avventura d’azione in terza persona in cui si guideranno tre ragazze all’esplorazione dei luoghi infestati da fantasmi dove vennero ritrovate prive di memoria una decina di anni prima, per scoprire una volta per tutte la verità sul loro passato. Armate solo di torcia elettrica e di una macchina fotografica in grado di catturare e bandire gli spettri, le intrepide adolescenti dovranno fare appello a tutte le loro risorse per uscire indenni da questo incubo a occhi aperti. Nervi saldi e sangue freddo saranno le doti richieste per terminare l’emozionante viaggio videoludico.

Chi predilige i romanzi gialli andrà matto per “Re:Call”, un’avventura narrativa dalla trama originale e coinvolgente: si potranno infatti alterare i ricordi del protagonista in modo da esplorare dei presenti alternativi e creare così un futuro differente per riuscire a sbrogliare il bandolo della matassa di alcuni misteriosi delitti. Come in ogni avventura che si rispetti ci saranno numerosi enigmi da risolvere e decisioni da prendere che causeranno effetti diversi con relative evoluzioni nella storia. I numerosi colpi di scena e un sottofondo di godibile umorismo sono i tocchi di classe che aumentano il valore del prodotto, la cui direzione artistica è caratterizzata da una piacevole grafica in pixel art in stile 16 bit che gli amanti del retrogaming non potranno fare a meno di apprezzare.

Gli appassionati del fantasy faranno bene a non lasciarsi sfuggire “Rogue Spirit”, meraviglioso action tridimensionale con elementi stealth, in cui si interpreterà lo spirito di un giovane principe del Giappone feudale con l’obiettivo di liberare il proprio regno dalle malvagie armate che lo piagano. Essendo un fantasma, per sgominare i nemici si avrà la possibilità di possederne il corpo e sfruttarne le capacità di combattimento a proprio vantaggio, cogliendo gli avversari di sorpresa e tornando poi alla forma di ectoplasma per celarsi facilmente alla loro vista. Decidendo come potenziare le proprie abilità, si arriverà a diventare dei guerrieri letali. La splendida grafica in stile cartoon fa da ciliegina sulla torta a questo gioco emozionante che saprà tenere incollati allo schermo fino alla sua conclusione.

di Piermarco Rosa