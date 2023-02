Il mondo creato da J.K.Rowling diventa un appassionato videogioco: Hogwarts Legacy, che ci catapulterà nel mondo di Harry Potter

È parecchio difficile tenere a freno l’entusiasmo di fronte al videogioco che riesce a rendere onore al mondo creato da J.K. Rowling, superando ogni più rosea previsione e desiderio proibito dei fan della saga letteraria e cinematografica. Sebbene non fossero mancati i videogame tratti dai signoli film, erano più di vent’anni che si attendeva un titolo di questa caratura e magnificenza, e adesso finalmente arriva Hogwarts Legacy ed è un centro perfetto grazie a Warner Bros. Games e agli sviluppatori di Avalanche Software; un capolavoro tale da riuscire a stregare pure chi non si è mai interessato ad Harry Potter.

Il gioco è un’avvincente avventura open world in cui sarà possibile frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts alla fine del 1800, ben novant’anni prima della nascita di Harry Potter, mentre il Ministero della Magia è preoccupato dai moti rivoluzionari manifestati dai goblin. Nei panni di un nuovo studente del quinto anno, i giocatori potranno creare il proprio avatar da mago o strega e personalizzarlo secondo i loro gusti. Scelta una delle quattro case di Hogwarts, si incontreranno i propri compagni iniziando a partecipare alle lezioni, tra cui le materie di Erbologia, Pozioni e Difesa dalle Arti Oscure. Ben presto si verrà catapultati in una trama emozionante in cui ci si troverà a compiere delle decisioni cruciali – come quella se seguire o meno il cammino legato alle Arti Oscure – conquistando un ruolo decisivo nel fato del mondo magico. Saranno presenti degli elementi tipici della struttura dei giochi di ruolo che permetteranno di far evolvere liberamente il proprio personaggio e i suoi rispettivi talenti per poi utilizzarli con effetti spettacolari quanto devastanti nei duelli di magia a cui si prenderà parte nel corso della storia.

Oltre al castello di Hogwarts, ricostruito con perizia certosina fin nei minimi dettagli – dalle sale ai passaggi segreti – per la gioia di ogni appassionato e la meraviglia dei neofiti, sarà possibile esplorare le higland dove catturare ogni sorta di animali fantastici per poi allevarli (e perfino farli riprodurre per crescerne i cuccioli), nonché iconiche location come la Foresta Proibita, infestata da pericolose creature, e il borgo di Hogsmeade dove si potranno acquistare nuovi ingredienti per le pozioni o varie attrezzature da maghi, scope volanti in primis.

All’impeccabile direzione artistica che riesce a donare delle ambientazioni mozzafiato e dei panorami da sogno, si affianca un’eccellente colonna sonora e un ottimo doppiaggio in italiano, come si può evincere già dal trailer ufficiale. Ognuno dei valori di produzione contribuisce a creare un’atmosfera unica che non mancherà di conquistare e avvincere ogni giocatore, rimanendo nell’immaginario ben oltre la conclusione di questa perla videoludica.

di Piermarco Rosa