A qualche anno di distanza dalla sua uscita su Sony PSVR, arriva ora pure su Meta Quest 2 e Meta Quest Pro il videogioco in realtà virtuale perfetto per chi ha sempre sognato di indossare l’armatura di Tony Stark e sfrecciare nei cieli a caccia di criminali: l’eccellente “Marvel’s Iron Man VR”. Sì, perché proprio grazie alla realtà virtuale – provare per credere – trasformeremo il nostro corpo in quello del super eroe, osservando il modo dai suoi occhi, muovendoci, volando e combattendo esattamente come farebbe lui.

Lo spirito del personaggio è rispettato così bene che sembra davvero di essere protagonisti di una pellicola inedita, narrata come se si trattasse di un flashback in cui Tony Stark si ritroverà di fronte a una misteriosa quanto letale minaccia proveniente dal suo passato, una sorta di fantasma cibernetico in cerca di vendetta che darà non pochi grattacapi al nostro eroe.

Si comincerà facendo un po’ di pratica di volo con l’armatura, sfrecciando tra le rocce di una spiaggia di Malibu vicino alla propria villa, e dopo qualche minuto di esercizio si riusciranno a padroneggiare tanto i propulsori sui palmi delle mani che i laser per abbattere i bersagli di allenamento.

Il primo livello di gioco inizia poi sul jet privato di Stark, durante un viaggio che non filerà liscio come previsto, catapultandoci in sequenze al cardiopalma degne dei migliori action e scontri mozzafiato ad alta quota che rendono onore alla tradizione supereroistica Marvel.

A seconda delle performance che saremo in grado di raggiungere nei vari capitoli – tra tempo di completamento e nemici eliminati – verremo ricompensati con dei “punti tecnologia” spendibili per selezionare e migliorare il proprio arsenale nonché le abilità dell’armatura. Quest’encomiabile aspetto di personalizzazione aumenta ancor di più il divertimento e l’immedesimazione nel protagonista, fornendoci l’opportunità di creare la nostra versione dell’armatura da battaglia, di cui esisteranno pure differenti modelli base sbloccabili dopo aver raggiunto determinati requisiti nel corso della partita.

È difficile pretendere qualcosa di più da un videogame su un supereroe e la sopraffina qualità raggiunta in questo caso ha già permesso al prodotto di riscuotere unanime consenso di pubblico e critica; a ulteriore conferma di ciò, voci di corridoio vedrebbero il team degli sviluppatori attualmente al lavoro su un gioco dedicato addirittura a Batman, giusto per restare in tema anche se dalla parte della concorrenza (DC).