Scatenate competizioni digitali

Se esiste una caratteristica che i migliori videogame riescono a stimolare in ogni utente questa è proprio lo spirito di competizione, meglio ancora se si tratta di titoli sportivi – per il realismo offerto dal loro aspetto simulativo, che li rende ancor più coinvolgenti – e magari giocabili pure in modalità multiplayer con gli amici per una serata di spasso da salotto o anche online cimentandosi in partite e tornei con partecipanti da tutto il mondo.

Fulgido esempio tra le recenti uscite è “Wrc Generations”, eccellente gioco di rally che offre un impeccabile mix di realismo e divertimento grazie al feeling sui diversi tipi di terreno dei veicoli a disposizione dell’utente (sono presenti tutti i 49 team ufficiali della stagione 2022, dal Rally1 alla Junior Wrc). Ogni particolare – dalle forze aerodinamiche alla tenuta di strada, dal turbo alla frenata – è stato ricreato con accuratezza e precisione; la presenza dei nuovi motori ibridi aggiunge ulteriore valore al pacchetto. Da menzionare la bellezza di 750 km di percorsi in oltre 20 Paesi (tra cui la rinnovata location della Svezia) con l’aggiunta di 165 prove speciali a tempo nonché la possibilità di creare e gestire il proprio team.

Se si parla di simulazione allo stato dell’arte, è da non lasciarsi sfuggire il nostrano “Assetto Corsa Competizione”, gioco ufficiale della GT World Challenge che raggiunge nuove vette grazie alle ultime due espansioni “Challengers Pack” e “American Track Pack”. La prima incrementa il parco auto con 5 bolidi: la Bmw M2 Cs Racing, la Ferrari 488 GT3 Evo, la Porsche 911 GT3 Cup, la Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2 e l’Audi R8 Lms GT3 Evo III. Nella seconda espansione vengono aggiunti nuovi tracciati, tra cui l’Indianapolis Motor Speedway, il Watkins Glen International e il Circuit of the Americas (Cota) di Austin, sede del GP Usa di F1. L’esperienza simulativa senza eguali richiede dedizione e abilità: astenersi guidatori della domenica.

Il titolo definitivo di hockey sul ghiaccio si chiama “NHL 23”, in grado di entusiasmare pure chi non conosce questo affascinante sport. L’introduzione di star di sesso femminile nella Hockey Ultimate Team per formare squadre miste e l’opzione multiplayer col matchmaking su diverse piattaforme rappresentano le prime due novità di quest’anno. Varie opzioni di gioco (dalla carriera al torneo, dall’incontro singolo all’intera stagione), la presenza di team internazionali e leghe con i giocatori ufficiali e una grafica con animazioni mozzafiato (oltre 500, appositamente realizzate per quest’edizione) sono poi alcune delle caratteristiche di questo magnifico prodotto, a cui vanno ad aggiungersi le riprese in puro stile televisivo e una coinvolgente colonna sonora.

Con “Pga Tour 2K23”, il miglior videogame di golf sul mercato, ci si potrà cimentare sia nei tornei minori che nel più importante e competitivo circuito Pga, creandosi il proprio alter ego maschile o femminile e perfino scegliendo di interpretare celeberrimi fuoriclasse del calibro di Rickie Fowler, Brooke Henderson e dell’immancabile, leggendario Tiger Woods. Molto realistico il comportamento della pallina, accuratamente studiato per rispettare le caratteristiche fisiche di volo, rotazione e rimbalzo, con un sistema di tiro parecchio soddisfacente sia per gli appassionati che per i nuovi arrivati. Presenti 20 campi ufficiali e la modalità Topgolf in campi chiusi; nel caso si volesse di più, esiste sempre la possibilità di crearsi da zero il proprio percorso da 18 buche.

di Piermarco Rosa