Elodie: “Non voterei per Giorgia Meloni neanche se mi tagliassero una mano”

“Dimenticarsi alle 7” è la canzone che Elodie porterà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano è scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e la stessa Elodie. Il brano unisce le due anime di Elodie: quella più classica, che rievoca la grande tradizione della musica italiana, e quella più dark e ipnotica, che richiama la musica elettronica. In Sala Stampa Lucio Dalla, a Sanremo, Elodie ha raccontato l’emozione di tornare sul palco dell’Ariston: “Son stata più fortunata di quel che pensavo. Quando pensavo me da piccola nel futuro, non mi sarei mai immaginati di arrivare qua. Non me ne frega niente di vincere”.

Un percorso lungo quello che da Amici l’ha portata di nuovo nella città dei fiori: “Sicuramente sono una donna, ho 34 anni. il tempo mi ha dato la possibilità di capirmi e di scoprire chi sono, cosa voglio e cosa no. Sono più consapevole dell’amore che provo per questo mestiere”. Cosa consiglierebbe all’Elodie del passato? “Di stare tranquilla e serena. Cantavo con tanta rabbia, ora mi arrabbio molto meno”.

All’inizio del testo della canzone che questa sera canterà per la prima volta, una riflessione sul sentirsi soli in mezza alla folla: “Ho molta paura della solitudine, mi spaventa. Ci sono momenti in cui la solitudine è importante per capire e per capirsi, ma per me è solo ad uso personale per fare delle cose. Amo stare con le persone, ho bisogno delle persone. Sento la mancanza delle persone, ho bisogno di stare con gli altri” ha confidato Elodie.

Sul debutto negli stadi: “Sono molto felice. Ho fatto molto fatica a credere che potesse esistere un mio pubblico. Gli stadi sono arrivati presto rispetto alla mia carriera, ma è lo spazio più ampio per poter raccontare un progetto come il mio”. E a chi le chiedeva se voterebbe mai per Giorgia Meloni, Elodie non ha dubbi: “Neanche se mi tagliassero una mano”.