Il giorno dopo di Bianca Balti: sì può stare bene su quel palco anche senza monologhi

Non ce ne vogliano Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa che stasera calcheranno il palco dell’Ariston assieme al “domatore” Carlo Conti, ma al loro cospetto si prospetta una mission davvero impossibile: colmare il vuoto lasciato da Bianca Balti. Non perché la conduzione della top model sia stata impareggiabile – anzi qualche piccola perdonabile dimenticanza c’è stata – ma per il messaggio che la Balti è riuscita a trasmettere. Il tutto senza aver mai avuto bisogno di parlare, senza dover far ricorso a quei lunghi monologhi che erano quasi diventati un lasciapassare per permettere a una donna di salire su quel palco.

Ieri invece abbiamo potuto godere di una sana leggerezza, delle tante risate, degli improbabili balli in accoppiata con Cristiano Malgioglio, quello che in buona sostanza deve essere soprattutto Sanremo: intrattenimento senza nulla togliere alle emozioni.

La sua partecipazione è stata una carezza sul cuore e al tempo stesso un inno alla vita. Del resto lei stessa lo aveva dichiarato poco prima di entrare all’Ariston proprio a noi giornalisti: “Sono qui per divertirmi a differenza dell’ultima volta che sono stata qui su e soprattutto non sono venuta a fare la parte della malata di cancro”. E così è stato.

Che si sia divertita su quel palco lo si è capito dal fatto di essere riuscita a far passare in secondo piano la propria immagine così impattante, soprattutto quando ha indossato l’ultimo abito che lasciava in evidenza la lunga cicatrice sul ventre dove è stata operata per un tumore alle ovaie al terzo stadio.

I tempi in cui Pippo Baudo di faceva ritrarre sulla copertina di TV Sorrisi e Canzoni con le sue “vallette” ammucchiate in un letto matrimoniale, coperte solo da uno striminzito lenzuolo bianco, su cui campeggiava la scritta “Sanremo sotto le lenzuola” sono per fortuna finiti ma si spera siano finiti anche quelli in cui una donna, per poter presentare Sanremo, abbia bisogno di raccontare a tutti i costi una storia di soprusi e di dolore.

Bianca Balti che pure un dolore enorme lo sta attraversando non ha avuto bisogno di sbandierare nulla. Non con le parole almeno.

Se il suo obiettivo era quello di non venire classificata solo per essere “la modella col tumore”, ci sentiamo di rassicurarla in pieno.

È stata chi doveva essere ma sposata chi voleva essere.