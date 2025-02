Sanremo 2025, Clara: “Quest’anno sono molto fiera di me”

Clara è in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Febbre”, prodotto da Dardust, che parla di emozioni e sentimenti contrastanti che si scatenano dentro di noi quando si persegue un obiettivo, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita. “Febbre” racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende.

“Ho sentito che il mio corpo e la mia voce andavano assieme. Devo dire che sono scesa dal palco felicissima per il calore e i commenti ricevuti. Quest’anno sì, sono molto fiera di me” ha raccontato Clara a chi le chiedeva in Sala Stampa le sensazioni dopo la prima serata.

Il suo look è stato uno dei più discussi e apprezzati sui social, risultato di un lungo lavoro: “Mi piace molto creare i miei look per dare vita a un viaggio. Abbiamo iniziato a pensarci a dicembre a quello che volevo portare sul palco: look che non mi impedissero il movimento”.

Clara è cresciuta molto nel suo percorso e la scelta di “Febbre” è stata dettata anche da un consiglio ricevuto dal fratello: “‘Devi rischiare’, mi disse. La musica deve essere qualcosa di libero. Me lo ha insegnato questa canzone. Tante volte capita di non sentirsi a proprio agio né con noi stessi né con le situazioni”.

Clara ha inaugurato in questi giorni a Sanremo il pop-up “Farmacia dell’amore”, situato in Corso Augusto Mombello 54. Uno spazio d’incontro, un posto sicuro dove si alterneranno diverse attività dedicate all’amore per se stessi, alla conoscenza di sé e a momenti di svago più leggeri e divertenti: “Al tema della salute mentale tengo tanto. Alle medie mi aiutò andare a uno sportello gratuito, ma in altri momenti della mia vita non ho avuto il coraggio. Ho pensato di portare un tema importante come la salute mentale e la sessuologia. Sono molto felice di come sta andando”.

Clara ha studiato molto per questo Sanremo, cambiando anche alcuni aspetti del suo carattere: “Ho imparato la disciplina, cosa che non ho sempre avuto. Pattinavo, come nel video di “Febbre”, e ho mollato dopo che una gara non era andata bene come invece avrei sperato. Vedo il percorso musicale come quando prepari una gara e ora ce l’ho messa tutta. Sono molto critica nei miei confronti, lo ero molto, ora lo sono meno. Non accettavo lati del mio carattere che andavano smussati, ho imparato a contare fino a 10″.

Sul suo passato d’attrice, Clara specifica: “Pubblicavo le mie canzoni su Spotify e mi è andata bene che il regista di “Mare Fuori” era uno dei pochi che le ascoltava. Devo tanto alla recitazione, ma la musica era il mio obiettivo”.