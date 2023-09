Bambino salva il suo terapista grazie a Stranger Things

Un bambino di 12 anni, in Florida, è riuscito a salvare il suo terapista praticandogli il massaggio cardiaco visto nella sua serie tv preferita Stranger Things

Settembre 20, 2023

Chissà quante volte avrà visto e rivisto la sua serie preferita Stranger Things Austen MacMillan, il ragazzo di 12 anni diventato un eroe per essere riuscito a rianimare e salvare la vita al suo terapista.

È accaduto in Florida quando Jason Piquette, terapista comportamentale del 12enne, ha avuto un malore proprio mentre si trovava nella piscina presente nell’abitazione del giovane da cui era andato per una visita di routine.

“L’ho sentito urlare in un modo frenetico come non gli avevo mai visto fare prima – ha detto Andrew e “ho immediatamente lasciato cadere tutta la spesa e sono corso”. Austen ha prima cercato di attivare il pulsante di emergenza dell’Apple Watch, senza riuscirci, per poi chiedere aiuto ma nessuno era in casa. Ha così deciso di praticare un massaggio cardiaco, proprio quello praticato nella serie Stranger Things.

“Sono davvero stupito di quanto sia stato forte e saggio in quel momento. E voglio sempre che sappia che è un eroe”, ha dichiarato l’uomo.

di Raffaela Mercurio