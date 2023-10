Cigno preso a sassate per un video su TikTok

Ai Laghi di Monticchio, in Basilicata, due ragazzi hanno preso a sassate dei cigni e pubblicato il macabro video su TikTok

Ancora un orrendo gesto di violenza contro gli animali. Ancora una volta, per realizzare un filmato da postare su TikTok. Un filmato in cui viene catturato un cigno, tenuto fermo e preso a sassate.

Il tutto appunto, per un sadico esibizionismo social. È avvenuto ai Laghi di Monticchio in Basilicata. Ora si sta cercando di invidiare i responsabili del filmato. Che nel frattempo, come accaduto per altri episodi aberranti, ha fatto il giro del web.

A riaprire ancora una volta il dibattito sulla mancanza di filtri su certi social. E sul livello di assurda violenza che ancora esiste nel nostro Paese. Nei confronti di creature indifese.

di Annalisa Grandi