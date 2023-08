Condizioni inaccettabili: il setter è ancora lì

Ci avevano detto che tutti i cani erano stati portati via da quella sorta di lager in via Almirante a Foggia. E invece il setter è ancora lì

Agosto 1, 2023

Ci avevano detto che tutti i cani erano stati portati via da quella sorta di lager in via Almirante a Foggia. Il pastore tedesco, come abbiamo scritto, è stato portato in canile. Invece il setter è ancora lì. Guardate. Guardatelo in questo video e giudicate voi se, come ha scritto la Asl nella sua relazione “le condizioni non destano preoccupazione”. Se vi sembrano condizioni accettabili per la vita di un cane.

E ci chiediamo poi, perché era stato annunciato che anche il setter aveva trovato sistemazione e invece è ancora lì? Nelle condizioni che vedete? Il filmato è stato realizzato poche ore fa. Ci auguriamo che finalmente anche lui sia portato via da quell’inferno.

Di Annalisa Grandi