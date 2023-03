Donna sventola la bandiera UE durante le proteste in Georgia

Marzo 8, 2023

L’immagine simbolo delle proteste in Georgia: una donna che sventola la bandiera europea mentre viene colpita dal violento getto degli idranti

Secondo giorno di accese proteste a Tbilisi, capitale della Georgia. Nella scorsa notte, migliaia di manifestanti si sono riuniti vicino al Parlamento per protestare contro la cosiddetta legge sugli “agenti stranieri”, approvata ieri in prima lettura.

La norma strizzerebbe l’occhio alla Russia di Vladimir Putin e ostacolerebbe l’ingresso della Georgia nell’Unione europea, come confermato dallo stesso presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

In questo video, si vede l’immagine simbolo della protesta con una donna che agita il vessillo europeo senza indietreggiare davanti ai violenti idranti usati dalla polizia.

