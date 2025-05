Eurovision 2025, oggi seconda semifinale: tutto quello che c’è da sapere

Seconda semifinale oggi, giovedì 15maggio, dell’Eurovision Song Contest 2025

Si accendono di nuovo le luci sul palco dello St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma oggi, giovedì 15 maggio. Dopo la prima serata di martedì 13 maggio, che ha decretato i primi 10 finalisti, questa sera toccherà agli ultimi 16 Paesi in gara contendersi gli ultimi 10 posti disponibili per la finalissima.

Grande attesa anche per la partecipazione di Yuval Raphael, rappresentante di Israele, la cui accoglienza da parte del pubblico europeo sarà particolarmente osservata.

In gara questa sera

Dei 37 Paesi partecipanti, oggi si esibiranno i restanti 16, con l’obiettivo di aggiudicarsi uno degli ultimi 10 posti in finale. I vincitori di questa semifinale si uniranno:

Ai 10 artisti già selezionati martedì (tra cui l’italiano Gabry Ponte )

) Ai Big Five (Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito), già qualificati di diritto

(Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito), già qualificati di diritto Alla Svizzera, in quanto Paese ospitante

Come si svolgerà la seconda semifinale di Eurovision 2025

Ogni performance sarà anticipata da una clip introduttiva: in un breve video, l’artista scoprirà una cartolina raffigurante una località svizzera all’interno di un armadietto. La clip proseguirà nel luogo rappresentato, dove il cantante sarà accolto da un anfitrione locale con cui svolgerà un’attività simbolica.

Dove seguire l’evento

L’appuntamento è su Rai 2 dalle 21.00 (con anteprima dalle 20.15) e su Rai Radio2. Disponibile anche in streaming su RaiPlay.

La finale andrà in onda sabato 17 maggio, in prima serata su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay.

La seconda semifinale si concluderà intorno alle 23.15 con l’annuncio della seconda classifica provvisoria.

I conduttori

A commentare per l’Italia ci saranno Gabriele Corsi, ormai una presenza fissa all’Eurovision (alla sua quinta conduzione), e Big Mama, al suo debutto in questo ruolo: è la prima ex concorrente del Festival di Sanremo a commentare l’evento.

Tra le novità di quest’edizione, anche un nuovo portavoce che rivelerà i voti della giuria italiana durante la finale.

Ordine di esibizione – Seconda semifinale Eurovision 2025

Australia – Go-Jo, Milkshake Men

– Go-Jo, Milkshake Men Montenegro – Nina Žižić, Dobrodošli

– Nina Žižić, Dobrodošli Irlanda – Emmy, Laika Party

– Emmy, Laika Party Lettonia – Tautumeitas, Bur man laimi

– Tautumeitas, Bur man laimi Armenia – Parg, Survivor

– Parg, Survivor Austria – JJ, Wasted Love

– JJ, Wasted Love Grecia – Klavdia, Asteromata

– Klavdia, Asteromata Lituania – Katarsis, Tavo asys

– Katarsis, Tavo asys Malta – Miriana Conte, Serving

– Miriana Conte, Serving Georgia – Mariam Shengelia, Freedom

– Mariam Shengelia, Freedom Danimarca – Sissal, Hallucination

– Sissal, Hallucination Repubblica Ceca – Adonxs, Kiss Kiss Goodbye

– Adonxs, Kiss Kiss Goodbye Lussemburgo – Laura Thorn, La poupée monte le son

– Laura Thorn, La poupée monte le son Israele – Yuval Raphael, New Day Will Rise

– Yuval Raphael, New Day Will Rise Serbia – Princ, Mila

– Princ, Mila Finlandia – Erika Vikman, Ich komme

Già qualificati in finale:

Germania – Abor & Tynna, Baller

Regno Unito – Remember Monday, What the Hell Just Happened?

Francia – Louane, Maman