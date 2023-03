La forza di Andrea Pusateri

Marzo 16, 2023

L’incredibile storia del paraciclista Andrea Pusateri e del suo fedele amico a quattro zampe

Chiamateli animali. Questo cane che sembra trasformarsi nella seconda gamba che manca al padrone è il cane di Andrea Pusateri e la sua è una storia drammatica ma anche di grande coraggio. Quando aveva solo 4 anni in un incidente alla stazione ferroviaria di Monza sua madre per salvarlo perse la vita e lui entrambe le gambe, di cui una è stata poi successivamente reimpiantata.

Ma lui non si è arreso e si è trasformato in un grande atleta di paraciclismo. Nel 2015 ha un incidente durante un allenamento e rimane in coma farmacologico per una settimana.

Una storia di tragedie e coraggio, e di due compagni inseparabili, anzi due compagne, le sue cagnoline. Che lo seguono come un’ombra. Come le gambe che non ha. Come dimostra questo video.

Di Annalisa Grandi