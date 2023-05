Liliana Segre: “Devo ringraziare il mio amico Fabio Fazio”

“Devo ringraziare il mio amico Fabio Fazio perché, dopo la trasmissione che lui fece con me il 27 gennaio (il riferimento è allo speciale sul “Binario 21″ andato in onda sulla Rai in occasione del Giorno della Memoria), qui – al Memoriale della Shoah di Milano – arrivarono di colpo migliaia di persone che improvvisamente scoprirono che questo luogo era a Milano. […] Fu una trasmissione seguita tantissimo e fece conoscere il Memoriale anche a categorie diverse da quelle di scuole e insegnanti”. Queste le parole di Liliana Segre, intervenuta al convegno OSCAD – Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori “Le vittime dell’odio”, a cui era presente anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.