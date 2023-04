Aprile 26, 2023

Si è tenuta oggi a Roma la conferenza bilaterale per la ricostruzione dell’Ucraina. Gli interventi di Meloni, Giorgetti e Salvini

L’Italia in campo per la ricostruzione dell’Ucraina. Circa 600 aziende italiane e 150 ucraine si sono ritrovate questa mattina al Palazzo dei Congressi a Roma per firmare accordi nei settori del trasporto ferroviario, ambiente ed energia.

Ad aprire la conferenza bilaterale per la ricostruzione la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Sono qui per parlare del presente e del futuro. Del futuro dell’Ucraina che dovrà essere di pace, di libertà e di benessere”.

Zelensky ospite in collegamento video ringrazia l’Italia: “Ringrazio tutti voi e personalmente la signora Meloni per il suo sostegno”.