Madre Terra – Med Wind: presentazione Studio di Impatto Ambientale

1 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Med Wind: sostenibilità ambientale, comunità locali e governance partecipativa” evento promosso da Fondazione UniVerde, Stazione Zoologica Anton Dohrn e Renexia, a Roma, martedì 4 febbraio, ore 9:00, Sala delle Colonne, Università Luiss Guido Carli (Viale Pola, 12) e in diretta streaming su Radio Radicale. Presentazione dello Studio di Impatto Ambientale. Event partner: Seas Geosciences. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030, Canale Energia, Next Gen.

