Medio Oriente, Biden: “Possibile guerra su vasta scala”

Biden si pronuncia sulla questione in Medio Oriente non escludendo però la possibilità di arrivare a un accordo

In Medio Oriente “è possibile una guerra su vasta scala”. Lo ha detto alla Abc in un’intervista a ‘The View’ il presidente Usa, Joe Biden, aggiungendo al contempo di credere sia comunque ancora possibile evitarla. “Siamo ancora in ballo per arrivare a un accordo che potrebbe cambiare radicalmente l’intera regione“, ha aggiunto, nelle dichiarazioni rilanciate anche dalla Cnn nel mezzo dell’escalation tra gli Hezbollah libanesi e Israele e mentre restano in stallo i colloqui per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

La “possibilità” partirebbe da un “cessate il fuoco” in Libano, per poi “passare alla Cisgiordania, ma – ha detto – abbiamo anche Gaza da affrontare”. Il presidente americano ha assicurato l’impegno dell’amministrazione Usa, con tutta “l’energia”. “C’è il desiderio di vedere un cambiamento nella regione”, ha affermato. Biden afferma, inoltre, che è necessaria una soluzione a due Stati nel conflitto israelo-palestinese.

Israele, intanto, si prepara a una possibile operazione di terra in Libano come confermano le ultime parole del capo di Stato Maggiore delle forze israeliane (Idf), Herzi Halevi. “Sentite i jet. Abbiamo attaccato tutto il giorno. E’ sia per preparare il terreno per il vostro possibile ingresso (in Libano) che per continuare a danneggiare Hezbollah”, ha detto alle truppe durante una simulazione di offensiva di terra in Libano, secondo quanto riporta il Times of Israel.

L’Amministrazione Biden sta lavorando a una nuova iniziativa diplomatica per una “pausa” nei combattimenti in Libano e una ripresa dei negoziati sulla questione degli ostaggi e del cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce Axios, citando due funzionari americani, un funzionario israeliano e due fonti con conoscenze dirette dell’iniziativa. Secondo il sito di notizie, il piano della Casa Bianca potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore.

di Margherita Medici