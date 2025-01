Modà all’Ariston con “Non ti dimentico”. In arrivo il 14 febbraio l’album “8 canzoni”

Tra meno di un mese, i Modà saliranno sul palco del Teatro Ariston. Il 14 febbraio incontreranno il pubblico a Sanremo

Tra meno di un mese, i Modà saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per presentare il loro brano inedito “Non ti dimentico”, che parteciperà alla sezione Campioni della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Con questa partecipazione, i Modà tornano a Sanremo per la quinta volta, dopo le esibizioni con “Riesci ad innamorarmi” nel 2005, “Arriverà” nel 2011 (in duetto con Emma Marrone), “Se si potesse non morire” nel 2013, e “Lasciami” nel 2023.

Il Festival sarà anche il momento scelto per l’uscita del loro nuovo album, “8 Canzoni”, previsto per il 14 febbraio (data simbolica per la band e il loro pubblico di romantici). L’album racchiude brani che raccontano l’identità attuale dei MODÀ e il forte legame che hanno costruito con i loro fan in oltre vent’anni di carriera.

Come annunciato sui canali social ufficiali, il 14 febbraio, a Sanremo (con dettagli su luogo e orario che verranno comunicati in seguito), la band incontrerà i fan per un instore esclusivo.