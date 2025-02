Svezia, sparatoria in una scuola di Örebro: 5 feriti

È in corso una vasta operazione di polizia al Campus Risbergska di Örebro, a 200 km a ovest di Stoccolma, in seguito ad una sparatoria

È in corso una vasta operazione di polizia al Campus Risbergska di Örebro, a 200 km a ovest di Stoccolma, in seguito ad una sparatoria avvenuta nel centro di formazione per adulti: cinque persone sono rimaste ferite. Quattro sono ricoverati presso l’ospedale universitario della città.

Stando a quanto riportato dal giornale svedese Expressen, l’aggressore si sarebbe tolto la vita. “Questo è attualmente considerato un tentato omicidio, incendio doloso e reato aggravato di porto abusivo di armi”, ha affermato la polizia in una nota, mentre un testimone, intrappolato dentro la scuola, avrebbe dichiarato ai media svedesi di aver udito degli spari.

Ora la polizia è sul posto e l’operazione è in pieno svolgimento, presenti anche i servizi di soccorso e un’ambulanza. Il governo è in contatto con le forze dell’ordine e sta seguendo da vicino gli sviluppi. Inoltre, è stato chiesto ai residenti di stare lontani dall’istituto.

Di Claudia Burgio