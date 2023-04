Tajani sul Sudan: “I nostri connazionali stanno tutti bene”

Aprile 23, 2023

I commenti del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita al Salone del Mobile di Milano: Sudan, Berlusconi, PNRR e guerra in Ucraina

“I nostri connazionali in Sudan sono stati tutti contattati, anche durante la nottata, dall’Unità di crisi del ministero. Sono stati chiamati uno per uno: stanno tutti bene e raggiungeranno la nostra ambasciata. Di più non posso dirvi per ragioni di sicurezza”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in visita al Salone del Mobile di Milano.

Attualmente sono in corso le operazioni di evacuazione della Francia, mentre gli Stati Uniti hanno già evacuato i propri connazionali. L’ambasciata americana in Sudan rimane temporaneamente chiusa.

Durante il suo intervento al Salone del mobile, il ministro Tajani ha comunicato che il 25 aprile sarà in visita alle Fosse ardeatine. Sul fronte guerra in Ucraina, invece, ha ricordato che il 26 aprile al Palazzo dei Congressi a Roma ci sarà un grande evento con oltre mille imprese per preparare, anche attraverso B2B, la ricostruzione di un paese che sarà parte dell’Unione Europea, quindi parte del mercato europeo: “Noi, per solidarietà nei confronti di un popolo invaso ma anche per sinergia economica, lavoreremo per essere protagonisti della ricostruzione di questo paese”, ha dichiarato.

Di Claudia Burgio