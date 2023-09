Trenitalia, domenica nera per i viaggiatori

Domenica nera per i viaggiatori di Trenitalia. Questa mattina, per diverse ore, il sistema di vendita dei biglietti è andato il tilt. Il malfunzionamento ha fatto pensare subito ad un possibile attacco cyber, smentito poi successivamente da Trenitalia in una nota: “Il malfunzionamento è stato determinato da un disservizio tecnico presso il fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita dell’azienda di trasporto”.