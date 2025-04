Trump, breve colloquio con Meloni. Stretta di mano con Von der Leyen

Prima dei funerali di Papa Francesco in Vaticano, breve colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Prima dei funerali di Papa Francesco in Vaticano, breve colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come si vede anche nelle immagini diffuse dalla presidenza del Consiglio, Meloni e Trump hanno attraversato insieme il colonnato della Basilica: presente anche la first lady Melania. Alle loro spalle si intravede il Re della Giordania Abd Allah II.

A seguire Meloni ha avuto un breve faccia a faccia a San Pietro anche con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, per poi pranzare con il Presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei.

Von der Leyen posta foto stretta di mano con Trump

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha postato su X una foto che la ritrae mentre stringe la mano a Donald Trump. Lo scatto mostra il presidente americano sorridente, con al fianco la moglie Melania, mentre alle spalle di von der Leyen si intravede il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

“Oggi i leader di tutto il mondo si sono riuniti per l’ultimo saluto a sua Santità papa Francesco, buoni scambi con molti di loro”, ha scritto von der Leyen, postando anche una foto del saluto con il presidente francese Emmanuel Macron, con accanto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, e con il presidente indonesiano Joko Widodo.

“Nel breve scambio” che hanno avuto a margine dei funerali del papa, la presidente della Commissione europea Ursula don der Leyen ed il presidente americano Donald Trump “hanno concordato di incontrarsi”. Lo ha detto una portavoce della Commissione europea.

È in corso in questi minuti un colloquio tra il presidente francese, Emmanuel Macron, ed il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito su X il ministro degli Esteri di Kiev, Andriy Sybiha, precisando che l’incontro i due sono impegnati in “ulteriori sforzi per la pace”. Sybiha ha pubblicato una foto che mostra Macron e Zelensky seduti uno di fronte all’altro da soli all’interno di un giardino.