Brindisi: Confindustria, comitato promotore America’s Cup punta a evento nel 2024

Aprile 28, 2023

Brindisi, 28 apr. (Labitalia) – “L’interlocuzione con i vertici di America’s cup events (Ace) sta procedendo in maniera molto serrata e contiamo di poter ospitare un evento prima del grande evento di Barcellona di ottobre 2024”. Lo dichiara in una nota il comitato promotore America’s cup a Brindisi nel commentare la scelta degli organizzatori della regata di organizzare la tappa che si sarebbe dovuta svolgere in autunno a Cagliari a Jeddah.

“Nelle ultime due settimane – spiega – abbiamo iniziato a lavorare con il comitato promotore per una tappa in Puglia a Brindisi, siamo fiduciosi di poter organizzare un evento dell’America’s Cup a Brindisi nella primavera del 2024. Ci associamo alle parole del Ceo di America’s Cup Events (ACE) Grant Dalton a La Stampa di ringraziamento ai Ministri Matteo Salvini ed Andrea Abodi e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per il sostegno che sta ricevendo il progetto. Quando il ceo di America’s cup events (Ace) Grant Dalton ci ha annunciato la scelta di Jeddah in Arabia Saudita per la preregata di ottobre 2023, abbiamo condiviso le ragioni della scelta. D’altronde Jeddah era stata battuta da Barcellona per ospitare le fasi finali dell’America’s Cup e quindi il team organizzativo aveva già fatto tutte le ricognizioni tecniche necessarie per individuare il campo di gara e tutti i dettagli tecnici fondamentali per un evento di questa portata. Un evento per il quale Brindisi ha tutte le caratteristiche per giocare la sua partita”.

“Appreso del disinteressamento di Cagliari – si legge in una nota – a Brindisi in pochi giorni è stato costituito un comitato organizzatore capeggiato dal presidente della Confindustria locale Gabriele Menotti Lippolis, che ha messo assieme istituzioni, enti, associazioni e parlamentari per ragionare su come coinvolgere al meglio il territorio e su come coprire le spese dell’evento, che superano i sei milioni di euro. Le istituzioni hanno prontamente manifestato la loro vicinanza. Nei giorni scorsi, infatti, il governatore Michele Emiliano ha dichiarato che l’America’s Cup “cambierebbe l’immagine di Brindisi nel mondo e che alla Regione interessa molto essere il catalizzatore di una sfida che possa impegnare imprese private che abbiano interesse a promuove la Puglia e che abbiano ottenuto vantaggi dal territorio brindisino”.

Il vicepremier Matteo Salvini, invece, ha garantito che proporrà al Governo “di aderire al comitato promotore dell’evento, insieme a tutti gli organismi istituzionali, economici ed associativi del territorio, credendo nel progetto e nella squadra che con passione lo sostiene”.

In favore di Brindisi si è espresso anche il ministro Andrea Abodi, il quale ha affermato: “L’America’s cup è un evento meraviglioso ed è importante, dopo la rottura delle trattative con la Sardegna, che una tappa resti in Italia. Si tratta di un eccezionale momento di promozione di una disciplina sportiva che valorizza anche la tecnologia ad altissimi livelli e costituisce un forte richiamo in chiave turistica”.

“Ora – sottolinea – si tratta di capire se fra Grant Dalton, il ceo di Ace, e la Regione o il consorzio pubblico-privato che potrebbe venirsi a creare, si riuscirà a trovare un’intesa. Io mi auguro fortemente di sì: il ritorno mediatico, promozionale e di valorizzazione delle infrastrutture consentirebbe di realizzare a Brindisi un centro velico permanente e promuovere questa affascinante disciplina”.