Commercio: Avedisco, in primi nove mesi 2023 cresce occupazione nella vendita diretta

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Labitalia) – La vendita diretta rappresenta una professione sempre più contemporanea e moderna che conserva la tradizione, rivolgendo allo stesso tempo uno sguardo curioso e positivo ai cambiamenti e alle priorità del giorno d’oggi. La libertà nella gestione del proprio tempo rappresenta il carattere distintivo di questa attività, che permette di coniugare al meglio vita privata e lavoro, rendendola sempre di più una professione che risponde alle esigenze degli italiani. Sono i risultati resi noti da Avedisco (Associazione vendite dirette servizio consumatori).

“In un contesto sociale sempre più dinamico, la scelta di questo settore – spiega – si rivela, infatti, una decisione significativa anche per numerosi giovani italiani. Molti di questi intraprendono questa professione non solo per arrotondare il proprio reddito durante gli anni di studio, ma anche come prospettiva di carriera dopo aver completato gli studi. È interessante anche sottolineare che nel settore in Italia, il 74% degli Incaricati alle Vendite sono donne, questo perché la vendita diretta permette loro di coniugare perfettamente le esigenze personali e lavorative, offrendo flessibilità e autonomia nelle modalità di impiego”. I risultati resi noti da Avedisco dimostrano, infatti, che il settore della vendita diretta ha raggiunto nei primi nove mesi del 2023 risultati positivi in termini di valore occupazionale: le aziende associate Avedisco registrano una forza vendita di oltre 300 mila persone, con un trend di crescita del +2,12 % rispetto ai primi nove mesi del 2022.

Oltre 6mila incaricati in più che hanno scelto di intraprendere un’attività lavorativa nella vendita diretta con l’obiettivo di raggiungere autonomia e indipendenza professionale. Impegno, meritocrazia e passione sono i valori aggiunti di un settore che offre possibilità di occupazione in un panorama economico ancora incerto. “La vendita diretta – dichiara il presidente di Avedisco, Giovanni Paolino – si conferma un canale di distribuzione dinamico. In un’era in cui la tecnologia offre nuove opportunità digitali, sottolineiamo con orgoglio che la forza trainante del nostro successo rimane centrata sulla persona e sulle relazioni. Il trend di crescita della forza vendita è una testimonianza tangibile di come la nostra dedizione a questi valori fondamentali continui a plasmare il futuro del nostro settore”.