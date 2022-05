Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Labitalia) – C’è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant’anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all’interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l’hanno infatti eletta presidente all’unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell’ultimo triennio. “Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare”, è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi.

“La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente – non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell’emergenza e gli studi condotti sul credito e sull’override bancario”, sottolinea la Aloisi che continua “ma sono un’imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l’istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti”. Ma c’è di più. “Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano” spiega Manuela Aloisi “Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico”, spiega ancora.

Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli “Congratulazioni Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria”, spiega ancora. “Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi” chiosa la presidente Aloisi.