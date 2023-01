Coop Liguria Lombardia e Nova Coop, certificazione Isdp©10003 per protezione dati

Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Coop Liguria Coop Lombardia e Nova Coop hanno ottenuto la certificazione di conformità per la valutazione volontaria della conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Gdpr). Coop Liguria Coop Lombardia e Nova Coop sono state giudicate conformi ai requisiti Isdp©10003 per ciò che riguarda la conformità dei processi di governance dei trattamenti dei dati personali del database dei soci, svolti in qualità di titolari del trattamento.

La certificazione è stata rilasciata dall’Odc Inveo Certification, secondo lo schema di certificazione Isdp©10003 per la valutazione di conformità al Gdpr, accreditato da Accredia a fronte della norma Iso/iec 17065:2012 (Ente unico di accreditamento designato dal governo italiano ai sensi del Reg. 765/2008/CE), nell’ambito delle attività di data protection.

L’iter di certificazione ha visto impegnati nel processo di valutazione della gestione del trattamento dei dati personali dei soci le divisioni soci e consumatori, l’ufficio legale ed i consulenti di ogni singola cooperativa ed anche la divisione it del Ccno. L’audit ha interessato l’intera filiera del trattamento e ciclo di vita del dato personale degli associati, a partire dal desk del punto vendita attraverso il processo di adesione del socio, fino alla cessazione del trattamento. La certificazione seguirà un piano triennale, al termine del quale l’iter verrà riesaminato al fine di garantire un continuo aggiornamento e messa in sicurezza delle procedure.

Fossi Marco, responsabile protezione dei dati di Coop Liguria, Coop Lombardia, Nova Coop dichiara “Le Cooperative del distretto nord ovest, Coop Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop, hanno sempre tenuto in grande considerazione l’esigenza di proteggere adeguatamente i dati personali di tutti gli Interessati ed in parti-colare dei propri Soci e Clienti. Alla luce di ciò, l’avvio del percorso finalizzato al conseguimento della Certificazione delle procedure relative al trattamento dei dati dei Soci, è stato la naturale conseguenza di un progetto generale di conseguimento della compliance rispetto a tutta la normativa vigente. Oltre all’osservanza delle mere prescrizioni normative, Coop Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop desiderano garantire anche il rispetto dei diritti e delle libertà dei propri Soci ed, in generale, realizzare un approccio “etico” al trattamento dei dati personali degli Interessati nel rispetto dei valori e dei principi propri del mondo cooperativo”.

“La realizzazione del percorso di certificazione – spiega – è stata anche l’occasione per mettere alla prova – ‘sul campo’ – il funzionamento pratico e l’applicazione del principio dell’accountability in contraddittorio con gli auditor di Inveo, Personale altamente specializzato con un approccio professionale e sempre costruttivo in un’ottica problem solving”.

Cinzia Maria Gagliardi, ceo Inveo certification ha dichiarato: “Industria e commercio è da sempre uno dei settori più attenzionati e sanzionati dalle autorità garanti, in virtù dei possibili elevati rischi sul trattamento dei dati degli interessati. Il risultato raggiunto da Coop Liguria Coop Lombardia e Nova Coop è la dimostrazione che anche nella grande distribuzione e nel trattamento massivo di dati personali è possibile possedere sensibilità in materia di trattamento degli stessi, garantendo una protezione adeguata ai propri associati, infondendo loro fiducia attraverso uno strumento di tutela ed eticità quale la certificazione”.