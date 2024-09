Daiichi Sankyo Italia, Riccardo Chiappani oncology communication manager

17 Settembre 2024

Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) – Riccardo Chiappani ha assunto l’incarico di oncology communication manager di Daiichi Sankyo Italia, a diretto riporto di Mauro Vitali, head of Oncology business division. Riccardo Chiappani ha consolidate competenze come professionista della comunicazione di impatto per le organizzazioni commerciali e le big company. Ha infatti maturato una significativa esperienza in Medtronic, azienda di riferimento per le tecnologie mediche, dove ha guidato la Comunicazione assicurando la crescita del team e del business con responsabilità e leadership nei mercati di Italia, Grecia e Israele. Precedentemente, Chiappani ha lavorato in Cohn & Wolfe, principale Agenzia di Pubbliche Relazioni di WPP, il più grande gruppo di comunicazione globale, dove ha gestito e affiancato aziende ed enti in ambito Healthcare e Public Affairs. Giornalista pubblicista, ha una Laurea in Filosofia e Linguistica e Master in General Management presso la Istud business school.

“A nome di tutto il team Oncology rivolgo il benvenuto a Riccardo con l’augurio di buon lavoro”, ha dichiarato Mauro Vitali, head of Oncology business division, “Riccardo arriva in Daiichi Sankyo ed entra a far parte dell’Oncology leadership team con la responsabilità di disegnare ed eseguire la strategia di comunicazione del portfolio e della business unit di Oncologia. Sono certo che il suo contributo sarà fondamentale per accelerare la strategia di innovazione, sviluppo e crescita del business in pieno allineamento con l’identità e il posizionamento aziendale.”

“Sono molto felice di entrare a far parte di un team che porta sul mercato competenze uniche in grado di migliorare gli attuali standard di cura in oncologia con l’introduzione di terapie sempre più efficaci”, ha commentato Riccardo Chiappani, nuovo oncology communication manager “Sono onorato di portare il mio contributo per determinare un reale impatto nella vita dei pazienti oncologici, in piena sintonia con i valori aziendali di integrità, responsabilità e innovazione”.