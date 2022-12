Digitale: scienza e medicina per i più piccoli con partnership MyEdu e Humanitas University

Dicembre 7, 2022

Milano, 7 dic. (Labitalia) – Scienza e medicina entrano nelle scuole con un nuovo corso multimediale firmato MyEdu e Humanitas University. Conoscere il funzionamento del corpo umano come sistema complesso, i fattori di benessere e di rischio della propria salute ed essere in grado di interpretare il funzionamento del corpo umano nel suo insieme. Su questi presupposti, MyEdu e Humanitas University hanno realizzato il primo corso multimediale rivolto ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado. Uno strumento quanto mai attuale per insegnanti e genitori nell’affrontare il tema medico scientifico in maniera accessibile ai più piccoli.

“Siamo molto orgogliosi di questo primo progetto realizzato in partnership con Humanitas University -spiega Laura Fumagalli, presidente di MyEdu-. Condividendo la mission formativa, abbiamo voluto unire l’autorevolezza scientifica di Humanitas University con il know how di MyEdu nell’applicare strategie comunicative adatte all’infanzia. Il risultato è una serie di episodi dal contenuto medico-scientifico, ma che parlano il linguaggio dei bambini per diffondere l’importanza e la consapevolezza dei progressi scientifici anche verso un pubblico che potrebbe avere strumenti meno sofisticati per comprenderne i messaggi”.

Il corso è stato reso possibile grazie al prezioso supporto della professoressa Cecilia Garlanda, responsabile del Laboratorio di Immunopatologia sperimentale di Humanitas e docente di Humanitas University che garantisce una scrupolosa accuratezza scientifica nei temi proposti a livello di contenuti e apparato multimediale.

Attraverso semplici e interessanti video didattici, il corso mostra da vicino argomenti attuali ed estremamente importanti: cosa sono virus e i batteri, come il nostro sistema immunitario reagisce per difendersi dai loro attacchi; l’importanza dei vaccini nella storia dell’umanità a partire dalla loro invenzione, fino alla vita di tutti i giorni. Le lezioni testuali sono arricchite da immagini e video per una fruizione coinvolgente dei temi trattati e le tematiche proposte sono state rese accessibili anche ai ragazzi più giovani, senza però comprometterne l’importanza e la correttezza scientifica. Questo primo progetto ad episodi dedicato ai vaccini e alla loro storia sarà disponibile sulla piattaforma didattica di MyEdu e sui canali social dell’editore.

Formare i docenti della scuola e sostenere le famiglie nel percorso di apprendimento dei propri figli in età scolare. MyEdu, la piattaforma di formazione digitale fondata nel 2013 a Milano, propone piattaforme e contenuti interattivi: lezioni, video-lezioni, attività per il ripasso e l’autovalutazione dell’apprendimento. Un pacchetto di strumenti di ausilio all’apprendimento scolastico rivolti alle scuole pubbliche e private, agli insegnanti e soprattutto alle famiglie. All’attivo conta un team interno di 35 professionisti, tra redattori, tutor, creativi, grafici e sviluppatori, oltre a una rete di consulenza esterna di professori e autori di contenuti. MyEdu collabora con realtà di primo piano in campo educativo come la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, il progetto Scuola in Ospedale, il Muba Museo dei Bambini Milano e l’Acquario di Genova, e fornisce contenuti interattivi e divulgativi per le principali reti televisive per bambini tra cui Rai Scuola e Rai Gulp.

Humanitas University è un Ateneo dedicato alle Life Sciences strettamente integrato con l’Irccs Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ospedale e centro di ricerca. L’insegnamento della Medicina è condotto interamente in lingua inglese e la visiting faculty include Premi Nobel per la Medicina e ricercatori di fama internazionale. Oltre al corso di Medicina internazionale è presente anche l’innovativo Medtec School, in collaborazione con il Politecnico di Milano: un corso di laurea in medicina che integra e potenzia le conoscenze mediche con quelle dell’ingegneria biomedica. Completano l’offerta formativa un corso di laurea in Infermieristica, attivo anche presso la sede di Bergamo, un corso di Laurea in Fisioterapia e un corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. Sul fronte post-laurea, sono attive 22 scuole di specializzazione, 2 PhD e diversi master.