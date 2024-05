Europee: Renzi, ‘Zambuto prima con Pd poi con Azione, ora ricoperto di fango’

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Marco Zambuto è stato candidato dal Pd nel 2014. E’ stato mediaticamente massacrato per i suoi affetti. E’ stato l’icona di Azione nella battaglia contro l’abuso d’ufficio. Ma siccome si è parlato di una candidatura ipotetica con noi, per evitare qualsiasi problema nelle liste di Stati Uniti d’Europa non vi è alcun appiglio polemico”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. “Io Zambuto lo candiderei ovunque perchè è una brava persona ma si è scatenato su di lui un fango mediatico”.