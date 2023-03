Fiere, Grandi (Area Fiera): “Beauty home sport e imprese in scena a Cosmodonna”

Marzo 8, 2023

Brescia, 8 mar. (Labitalia) – “Durante la seconda edizione di Cosmodonna, che si terrà dal 31 marzo al 3 aprile presso la Fiera di Brescia, si potranno esplorare ben 6 aree tematiche: beauty & wellness, fashion & jewels, home & garden, sport & leisure, taste experience, impresa donna. Gli oltre 400 espositori, con una crescita del 34% rispetto alla prima edizione e a conferma della corretta visione, provengono da tutto il territorio nazionale e internazionale e porteranno non solo prodotti ricercati e raffinati, molti dei quali di produzione sartoriale ed artigianale, ma anche servizi di prestigio”. A dirlo in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Francesca Grandi, amministratore delegato di Area Fiera.

“Nell’area beauty & wellness – spiega – sarà possibile trovare e acquistare le ultime novità della cosmesi, prodotti e trattamenti per viso e corpo, make-up, medicina estetica, profumi e tanto altro. Nell’area fashion & jewels sarà possibile scoprire e acquistare le nuove tendenze di abbigliamento e accessori. Ci saranno numerosi stand con capi, accessori e jewelry da acquistare direttamente in fiera”.

“Nell’area home & garden – ricorda – i visitatori troveranno numerosi espositori pronti a consigliare nuove soluzioni per creare spazi accoglienti sia indoor che outdoor e per permettere di acquistare direttamente in fiera articoli e accessori per cambiare subito l’atmosfera della casa e del giardino. Nell’area sport & leisure saranno esposte numerose opportunità per restare in forma e divertirsi con attività sportive e culturali e nell’area taste experience si potranno assaggiare tante prelibatezze, scoprire nuovi sapori e acquistare prodotti alimentari direttamente agli stand”.

“Nell’area impresa donna – afferma Francesca Grandi – si troveranno prodotti e servizi volti a sostenere la donna nella propria carriera. Dal credito alla gestione patrimoniale, dalla formazione alla ricerca del personale, dai bandi agli incentivi sino al marketing e oltre. I visitatori potranno così scegliere tra una vasta gamma di eventi in programma nei 4 giorni di fiera. Novità assolute dell’edizione 2023: Cosmodonna arena e fashion show. Sul nuovo palco predisposto ad hoc, ospiti di rilievo ed esibizioni di varie discipline si alterneranno alle sfilate”.

“Numerose – sottolinea – le conferenze dei professionisti di ogni settore: ostetriche, medici, stylist, per citarne alcuni. Sarà replicato e raddoppiato il successo della beauty experience con la creazione della seconda area esperienziale nominata fillast beauty experience. Al loro interno giovani studenti in make-up artists e hair stylists di 7 istituti scolastici saranno a disposizione per truccare, pettinare e “coccolare” gratuitamente le visitatrici, in un bellissimo lavoro di squadra grazie al coordinamento enti di formazione della Provincia di Brescia, all’assessorato alle Politiche giovanili e alla sponsorizzazione dei prodotti skin care da parte della società General Topics”.

“Imperdibili – avverte – i relatori e gli ospiti di spicco presenti in fiera, tra i quali: Roberta Bruzzone criminologa e psicologa forense, Simona Bertolotto, digital creator ed ideatrice della pagina @sissiottostyle, Damiano Carrara pastry chef, giudice di BakeOff Italia su Real Time, Adriana Spink una delle più conosciute beauty content creator italiane, Ilaria Barbotti digital pr, event maker, esperta di social media e influencer marketing, Sara Home organizer imprenditrice digitale e non da ultima Madame Sisi pronta ad entrare nel mondo di Cosmodonna con i colori delle DragQueens”. “Dal 13 al 16 ottobre – annuncia Francesca Grandi – Cosmodonna sarà presente in prima edizione presso Veronafiere. Stiamo ricevendo manifestazioni di interesse da altre città e stiamo effettuando le opportune valutazioni. Il nostro obiettivo è rendere Cosmodonna un evento accessibile sempre a più persone”.