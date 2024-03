Giorgio Maggiani e Gianluca Soldà, ECM e Dintorni: il Bestseller su come raggiungere il successo professionale grazie alla formazione continua

26 Marzo 2024

(Adnkronos) – Milano, 26.03.2024 – Qualsiasi appassionato di formazione sa bene quanto importante sia rimanere al passo con i tempi in un contesto, come quello attuale, caratterizzato da continui aggiornamenti in ogni ambito professionale. Questo concetto vale ancor di più in un contesto medico, quando cioè si parla di ECM (Educazione Continua in Medicina).

Per tutti quei professionisti del settore medico che desiderano migliorare i propri standard professionali ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Giorgio Maggiani e Gianluca Soldà “ECM E DINTORNI. Dynamicon Education: passione per i valori” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per credere nei propri sogni e investire su sé stessi attraverso un processo di apprendimento continuo.

“Il libro parla della nostra storia professionale e di come i nostri profili si sono trovati ad affrontare insieme il mercato della formazione ECM” afferma Giorgio Maggiani, autore del libro. “Al suo interno, abbiamo voluto descrivere le differenti sensazioni professionali che si provano tanto da lavoratore dipendente quanto da imprenditore. In entrambe le situazioni, l’entusiasmo in ciò che facevamo l’ha sempre fatta da padrone” conclude Gianluca Soldà, co-autore del libro.

Come dimostra la storia degli autori, è proprio l’entusiasmo alla base del successo professionale. Motivo per il quale il libro di Giorgio Maggiani e Gianluca Soldà, con un occhio al passato, va a ripercorrere tutte quelle dinamiche che hanno permesso ai due di intraprendere un cammino insieme in questo settore.

“Molti pensano che il successo nel business sia qualcosa di strettamente legato al concetto di fortuna: niente di più sbagliato” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Giorgio Maggiani e Gianluca Soldà sono la prova vivente che determinati risultati si possono raggiungere solo con la giusta determinazione”.

“Abbiamo conosciuto Giacomo Bruno direttamente online e, dopo aver assistito ad alcuni dei suoi webinar, siamo rimasti colpiti dalla sua professionalità in ambito editoriale” aggiunge Gianluca Soldà, autore del libro. “Il team Bruno Editore ci ha seguito in tutti gli step di pubblicazione così da aiutarci a creare un libro che siamo certi sarà di grande utilità per tutti coloro che desiderano perseguire i propri sogni” conclude Giorgio Maggiani, co-autore.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3IwxOAk

Gianluca Soldà, nato a Varese il 10 agosto 1972. Dopo la maturità scientifica nel 1990, inizia subito il suo percorso professionale nel mondo del turismo come assistente aeroportuale a Malpensa e poco dopo fa le sue prime esperienze nel mondo degli eventi medico-scientifici internazionali. Il giorno 1 settembre 1997 entra definitivamente nel mondo dell’organizzazione e della formazione. Nel 2019 inizia la sua seconda vita imprenditoriale con il dr. Giorgio Maggiani con il quale condivide un nuovo stimolate percorso professionale e la fede calcistica. È papà di Alessandro e compagno di Ombretta. Dr Giorgio Maggiani, nato a Milano nel 1961. Marito di Monica, papà dei gemelli Martina e Andrea e soprattutto nonno di Beatrice, Sofia e Ginevra in rigoroso ordine di età decrescente. Sin dai suoi studi liceali si è sempre interessato al mondo della salute. I successivi studi in economia e farmacia gli hanno dato la possibilità di ampliare i propri orizzonti conoscitivi, unendo alle competenze meramente scientifiche quelle formative-organizzative. La sua vita è stata come una partita di calcio: il primo tempo da dipendente aziendale il secondo da imprenditore. Entrambi i tempi sono stati connotati da un’elevata curiosità del sapere e lo hanno incentivato ad avere sempre fame della giusta ambizione e sete di successo. Sito web: http://www.dynamicom-education.it/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it