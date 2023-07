Governo, Urso: “Momento dell’Italia, può assumere ruolo significativo”

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Dobbiamo fare un sistema Paese, convinti che questo è il momento dell’Italia, per una serie di coincidenze fortunate, l’Italia può assumere un ruolo significativo a livello europeo e internazionale. Il fatto stesso che oggi Meloni sia a Varsavia lo dimostra, perché è il presidente dei conservatori, una delle grandi famiglie europee. Particolarità che ha solo la Francia, con il presidente della Repubblica che è anche presidente di un’altra famiglia europea, quella dei liberali”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, intervenendo all’assemblea nazionale della Cida in corso a Roma.