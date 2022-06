Imprese: Federmanager, orgogliosi di aver ratificato adesione al ‘Patto per l’export’

Giugno 1, 2022

Roma, 1 giu. (Labitalia) – “Siamo davvero orgogliosi di aver ratificato la nostra adesione al ‘Patto per l’export’ che testimonia la sensibilità e l’impegno del governo per la crescita del sistema produttivo italiano sui mercati internazionali e per la piena affermazione del Made in Italy”. A dirlo Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, a valle della firma del Patto per l’Export con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“La nostra Federazione – spiega – intende contribuire agli obiettivi del Patto con l’apporto di competenze manageriali certificate e qualificate che aiutino le aziende, soprattutto le pmi, a interpretare i cambiamenti dettati dalla doppia transizione – tecnologica e ambientale – su cui il Paese è impegnato e a competere su scenari esteri in continuo mutamente, anche alla luce delle crisi in atto”.

Insieme a Federmanager hanno aderito il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e Italian Export Forum che si sono aggiunte agli altri firmatari del Patto per l’Export. “La nostra Federazione esprime altresì grande soddisfazione per aver aderito al Patto congiuntamente a due realtà di grande rilievo come il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con il quale svilupperemo future e proficue sinergie, e con l’Italian Export Forum che vedrà i nostri manager protagonisti della grande rassegna di Ravenna in programma nel mese di settembre” ha concluso il Presidente Federmanager.