Just Eat continua a crescere: il suo modello di delivery arriva a Livorno dove sono previste 30 assunzioni

(Adnkronos) – La Toscana è una regione strategica per Just Eat con 150 rider già assunti e 1480 ristoranti partner, un investimento che testimonia l’impegno dell’azienda sul territorio e il sostegno nella crescita del digital food delivery.

Livorno, 14 aprile 2023.Just Eat (www.justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato della consegna di cibo a domicilio, estende a Livorno il proprio modello di delivery etico incentrato sull’assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato. Nel capoluogosono stati assunti 20 rider inquadrati come lavoratori dipendenti, che si aggiungono agli oltre 130 già operanti sul territorio regionale, ai quali è stato applicato il CCNL del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, grazie all’accordo raggiunto nel marzo 2021 da Just Eat e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT-CISL e UIL, che ha permesso di arrivare al primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider.

La decisione presa dall’azienda consente a Just Eat di migliorare il servizio, investendo per consolidare la presenza territoriale e offrire ai consumatori qualità e varietà nell’offerta. Il modello porta alla creazione di nuovi posti di lavoro nella città, generando opportunità a sostegno della crescita del mercato del digital food delivery e migliorando il livello del servizio. Livorno è una città del Centro Italia con un grande potenziale, infatti, ha registrato una crescita del +34% in termini di numero di ristoranti che hanno scelto il digital food delivery con Just Eat. Nel 2022 sono stati registrati un totale di 200 ristoranti partner attivi in città, che si aggiungono ai 1480 attivi in tutti i capoluoghi di Provincia.

«Con Livorno, sono 27 le città italiane nelle quali abbiamo portato il nostro modello di delivery etico e siamo molto orgogliosi di continuare ad implementarlo su tutto il territorio nazionale. Dopo l’apertura dell’hub a Firenze a febbraio, aggiungiamo questo importante traguardo in Toscana che dimostra il nostro investimento sul territorio e sulle persone, in quanto da un lato ci consente di tutelare ulteriormente i nostri lavoratori, dall’altro di offrire un servizio completo e di valore sia per i ristoranti partner che per i nostri consumatori» dichiara Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia.

LE ASSUNZIONI A LIVORNO

A Livorno sono aperte nuove posizioni per entrare a far parte della squadra di Just Eat con un contratto di lavoro subordinato che garantisce i diritti sindacali e il trattamento economico e normativo previsto dall’accordo sindacale siglato nel 2021. Il contratto offerto prevede l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità/paternità secondo quanto regolamentato dal CCNL. La retribuzione segue le tabelle previste dal CCNL con un compenso orario superiore a 9 euro sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni. Ad un salario orario di partenza di 8,75 euro si aggiungono i bonus per ordine e l’accantonamento del TFR, oltre alle eventuali maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno. A Novara sono previsti diversi regimi orari di part time (da 10, 15, 20 ore), i turni vengono pianificati mediante un’app dove il rider dà la sua disponibilità per la settimana successiva e Just Eat, considerando la preferenza, procede alla pianificazione della settimana lavorativa. Sono previste inoltre indennità a titolo di rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo per le consegne, ciclomotore o bicicletta, e l’applicazione piena e integrale delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza e consegna di tutti i DPI previsti dalla normativa vigente, e dotazioni di sicurezza gratuite come casco, indumenti con inserti ad alta visibilità e indumenti antipioggia e zaino per il trasporto del cibo. Inoltre, in aggiunta alle coperture assicurative fornite dagli istituti di previdenza ed assistenza pubblici (INPS e INAIL), a tutti i dipendenti sarà fornita un’assicurazione integrativa nel caso si verifichi un incidente grave sul lavoro. In più, verrà offerto ai rider assunti un training dedicato con 12 ore di formazione base e specifica sulla professione e sul tema salute e sicurezza, quali parti integranti del lavoro e regolarmente retribuite, insieme a una visita medica periodica di idoneità al lavoro.

Le ricerche sono tuttora in corso ed è possibile candidarsi sulla pagina dedicata https://www.justeat.it/rider inserendo le proprie informazioni personali, guardando un video esplicativo sul ruolo di rider e rispondendo ad alcune domande. Il candidato può fornire, inoltre, le informazioni relative al mezzo per le consegne, l’indicazione delle proprie preferenze per i turni di lavoro e i documenti necessari all’assunzione. I candidati verranno valutati ad uno ad uno e successivamente contattati per partecipare ad una sessione online conoscitiva sull’azienda e sul ruolo del rider e per chiedere informazioni ai recruiter.

IL DIGITAL FOOD DELIVERY A LIVORNO

In città sono oltre 200 i ristoranti da cui è possibile ordinare attraverso Just Eat, potendo scegliere fra 25 tipologie di cucine diverse: dai ristoranti partner più conosciuti come McDonald’s e Burger King, a un’offerta locale altrettanto in voga come Poke Flash, Peperino, I’m Burger e Caprilli. A Livorno, secondo una ricerca di Just Eat, tra le cucine più apprezzate al primo posto si trova la pizza, seguita dal poke e chiude il podio l’hamburger, tendenza che è stata rilevata anche a livello regionale secondo la Mappa del cibo a domicilio. Tra i piatti più ordinati spiccano la pizza margherita, la tradizionale torta di ceci e il poke da comporre con gli ingredienti preferiti dai clienti.

A proposito di Just Eat

Just Eat (www.justeat.it) è parte di Just Eat Takeaway.com, uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery. È presente in Italia dal 2011 e oggi opera con oltre 28.000 ristoranti partner in più di 2.000 comuni. Just Eat è accessibile da pc e da mobile tramite l’app dedicata o la versione mobile del sito, per garantire a tutti un’ampia varietà di cucine tra cui scegliere.

Just Eat Takeaway.com:

Just Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY) è uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery. Con sede ad Amsterdam, la società mette in contatto clienti e ristoranti partner attraverso la propria piattaforma. Con oltre 692.000 ristoranti partner, Just Eat Takeaway.com offre un’ampia varietà di scelta. Just Eat e Takeaway.com è rapidamente cresciuto fino ad affermarsi come leader nel mercato dell’online food delivery con attività negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Canada, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Polonia, Slovacchia, Spagna, Svizzera.

