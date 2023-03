Marzo 29, 2023

(Adnkronos) – Roma, 29 marzo 2023, su iniziativa della Sen. Elena Murelli in data 04 aprile c.a. alle 10 si terrà presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato, la conferenza “La formazione e le nuove opportunità professionali a supporto dell’occupazione giovanile”.

L’obiettivo della conferenza è quello di analizzare le sfide attuali del mercato del lavoro per i giovani e di presentare le nuove opportunità che la formazione professionale può offrire per supportare l’occupazione giovanile.

In particolare la conferenza si concentrerà sui temi legati alle tendenze attuali del mercato del lavoro per i giovani, alle lacune nella formazione e nella preparazione professionale e soprattutto alle opportunità emergenti nel mondo del lavoro, come le iniziative di formazione e di sviluppo professionale gestite direttamente dalle imprese, che possono agevolare i giovani a trovare la propria identità professionale e a collocarsi più velocemente.

La conferenza vedrà la partecipazione oltre che della Sen. Elena Murelli Capogruppo Lega in Commissione Lavoro, Sanità, Affari Sociali e Previdenza nonchè membro della Commissione Politiche Europee, e di diversi esperti del settore, tra i quali il Prof. Antonello Garzoni, Magnifico Rettore dell’Università LUM, il dott. Massimiliano Maini Amministratore Delegato del gruppo Sixt Italia e fondatore della Sixt University, il Cav. Rosario Rasizza Amministratore Delegato di Openjobmetis spa e presidente Assosomm e il dott. Alessandro Cianciaruso Amministratore Delegato del gruppo SEAS (South East Aviation Services).

I relatori che condivideranno la loro esperienza e le loro conoscenze sui temi in discussione, proveranno a proporre soluzioni e best practices per superare questo delicato momento occupazionale per il nostro Paese.

La conferenza sarà un’occasione unica per esplorare le nuove tendenze del mercato del lavoro e analizzare nuove opportunità di formazione professionale a disposizione dei giovani.

Per ulteriori informazioni e accrediti stampa, contattare:

Ufficio Stampa

MB 4.0 srl

Ref. Dott. Marco Bacini

press@marcobacini.com

www.mb40.it