Piazza Fontana: ex giudice Salvini, ‘Pinelli merita la memoria di Milano’

12 Dicembre 2024

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – “È scomparsa pochi giorni Licia Rognini, la vedova di Giuseppe Pinelli che per tanti anni senza parole di odio ma senza arrendersi ha chiesto la verità sulla morte del marito. Concordo con la proposta di alcuni consiglieri comunali di intitolare a Giuseppe Pinelli via Micene, ove la famiglia abitava”. Lo afferma Guido Salvini, l’ex magistrato che da giudice istruttore riaprì le indagini sulla strage di Piazza Fontana. “Pinelli merita la memoria della città e in questo modo si contribuirebbe al ricordo da parte di tutti i cittadini, anche i più giovani, di una vittima di quell’operazione contro la democrazia del 12 dicembre 1969” conclude Guido Salvini.