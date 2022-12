L’Istituto Volta invitata a Dublino per consolidare la partnership con Google

Dicembre 21, 2022

(Adnkronos) – La principale scuola di specializzazione informatica d’Italia, tra le prime 20 realtà per investimenti in Google ADV, è stata ospitata nel quartier generale europeo del colosso IT di Mountain View

Bari, 21 dicembre 2022. L’Istituto Volta, nato nel 2011,guidato dal CEO Fabrizio Tittozzi, è ad oggi la principale scuola di specializzazione informatica presente in Italia. Lo status di Centro di Formazione e di Centro di Certificazione porta l’Istituto Volta ad essere autorizzato ad erogare formazione ufficiale relativa alle principali certificazioni nell’ambito dell’information technology richieste dalle aziende di tutto il mondo: Autodesk, Adobe, Microsoft, CompTia, Ec-Council e Android. l’Istituto, inoltre, è anche Google Partner e tra le prime 20 realtà in Italia per investimenti in campagne di advertising.

I NUMERI DI ISTITUTO VOLTA

Nel 2021, l’Istituto Volta, attraverso le sue sedi di Bari, Napoli, Roma, Catania, Milano, Londra e Barcellona, e grazie ai suoi 200 tra dipendenti e collaboratori, ha erogato oltre 8mila certificazioni declinate attraverso 62 mila ore di lezione, accogliendo più di 10 mila alunni all’anno e collaborando con oltre 1500 aziende da tutta Italia.

«Grazie allo straordinario lavoro svolto in questi anni,soprattutto nei settori del digital marketing e dell’e-commerce, l’Istituto Volta si è attestato tra le prime 20 realtà in Italia per investimenti in campagne di advertising di Google – spiega il CEO Fabrizio Tittozzi – Questo ci ha permesso di essere convocati a Dublino nel quartier generale di Google per programmare le nostre attività per il 2023».

LA PARTNERSHIP TRA ISTITUTO VOLTA E GOOGLE

Il lungo percorso fatto di formazione, investimenti e ricerca continua nell’ambito della qualità ha portato il colosso di Mountain View ha riconoscere all’Istituto Volta lo status di Partner, che rappresenta un grande passo in avanti non solo per l’Istituto ma soprattutto per tutti quegli alunni che si rivolgono a noi per certificare la loro competenza e professionalità.

Attraverso gli affermati corsi di Digital Marketing e di e-commerce specialist, l’Istituto Volta mette a disposizione dei propri alunni gli anni di esperienza maturati sul campo e le professionalità presenti all’interno della scuola, per creare dei veri e propri professionisti nel settore dell’IT.

«Dublino è la sede più importante di Google dopo quella di Mountain View. Con i suoi oltre 8mila dipendenti segue le dinamiche di tutte le aziende del settore Information Technology di Europa, Africa e Medio Oriente. Pertanto,– prosegue Tittozzi –il confronto in Irlanda con il team di advisor tutto italiano di Google, non solo è stata una esperienza di grande prestigio che ci gratifica e ci spinge a fare sempre meglio, ma è stato anche il naturale approdo per l’Istituto che da anni si attesta tra le principaliscuole di specializzazione in ambito IT».

LA FORMAZIONE ONLINE DI ISTITUTO VOLTA

Mettere a disposizione dei propri alunni un simile know how significa plasmare professionisti del settore IT e garantire loro un altissimo placement una volta completato il ciclo di corsi e ottenuto le qualifiche e le certificazioni indispensabili richieste oggi da un mercato del lavoro in continua evoluzione.

«La nostra formazione online,erogata principalmente in video conferenza live sfruttando le performance di una piattaforma come Webex di Cisco ci permette di portare una formazione certificata e di qualità direttamente a casa dei nostri clienti– conclude il CEO dell’Istituto Volta –Tutti i nostri alunni, formati attraverso lezioni individuali o di gruppo, nelle quali interagiscono attivamente con docenti iperqualificati, poi sono chiamati a sostenere l’esame finale per la certificazione presso una delle nostre sedi in Italia e in Europa. Dopodiché avviamo un percorso di accompagnamento al lavoro reso possibile grazie ad una collaborazione con oltre 1500 aziende del settore IT che ricercano proprio quei profili professionali. Questo garantisce un placement straordinario per i nostri alunni».

Contatti:https://www.istitutovolta.eu/