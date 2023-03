Mozzarella di bufala campana Dop, tour di promozione da Londra a Milano

Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Labitalia) – La mozzarella di bufala campana Dop torna ‘on the road’ in Italia e all’estero. Con l’arrivo della primavera, ripartono anche le fiere e gli eventi a cui partecipa il Consorzio di Tutela, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e l’utilizzo della mozzarella Dop. “Il Consorzio continua a investire nella crescita del primo prodotto a marchio Dop del Centro-Sud Italia. Porteremo in giro la straordinaria versatilità della mozzarella di bufala campana, raccontandone le caratteristiche, il legame fortissimo con il territorio e proponendola in chiave contemporanea grazie agli abbinamenti con altre eccellenze”, sottolinea il presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo. Fitto il calendario di appuntamenti.

Si parte lunedì prossimo, 20 marzo, dall’International Food & Drink Event (Ife) di Londra. Il Consorzio vola nella capitale inglese con uno stand nella collettiva dell’Ice Italia che lancia la campagna di promozione ‘La verde vita’, dedicata alla sostenibilità delle eccellenze del made in Italy agroalimentare. La Bufala Dop sarà presente nell’area show cooking denominata ‘Teatro della Sostenibilità’, riservata proprio ai prodotti a denominazione di origine. Si torna subito dopo in Italia al Cibus Connect (Parma, 29-30 marzo), l’evento dedicato a operatori e professionisti del settore agroalimentare che presenta il meglio del food made in Italy, con uno sguardo rivolto al futuro e all’innovazione. Qui la Bufala Campana porterà la Mozza-Mobile, la roulotte allestita per rendere ancora più originale l’esperienza di gusto a bordo.

Al Vinitaly (Verona, 2-5 aprile) si rinnova la partnership tra la mozzarella Dop e il Consorzio Prosecco Doc. In programma degustazioni congiunte tra diverse forme di Bufala e diverse tipologie di Prosecco (classico, rosè, dry, extra dry), Altri appuntamenti saranno in collaborazione con la Regione Campania e con l’Associazione italiana sommelier. A seguire via a ‘Formaggi in Villa’ (14-17 aprile), suggestiva rassegna tra le vie e le mura medievali di Cittadella, in provincia di Padova. L’evento è dedicato ai migliori formaggi italiani e saranno presenti insieme i Consorzi di Tutela della Ricotta di Bufala Campana Dop e della Mozzarella di Bufala Campana Dop, proponendo dimostrazioni dal vivo e percorsi guidati. A maggio sarà la volta di Tuttofood (Milano, 8-11 maggio), la fiera dell’agroalimentare diventata punto di riferimento nazionale e internazionale per scoprire il futuro del comparto. Lo spazio espositivo del Consorzio Mozzarella sarà in sinergia con il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano Igp, con un’ampia area cucina e un palinsesto di iniziative che animerà la rassegna milanese.