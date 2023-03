Rizzetto, ‘politica deve capire trasformazioni del mercato dopo pandemia’

Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “La missione della politica è quella di prevenire e cercare di capire le trasformazioni del mercato del lavoro nei prossimi 15-20 anni”. E’ quanto ha dichiarato il deputato Walter Rizzetto, presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, a margine della conferenza stampa per la presentazione del Comitato di innovazione e trasformazione del lavoro promosso da MeglioQuesto, una piattaforma per lo sviluppo di tecnologie e servizi innovativi per le relazioni commerciali digitali.

“La pandemia ha accelerato in termini di cambiamenti, dobbiamo capire quali saranno gli effetti della digitalizzazione, dello smart working, del lavoro agile e della conciliazione tra vita e lavoro. Il compito della politica è quello di sedersi ad un tavolo e cercare di capire, prima di normare, i passaggi fondamentali di un mondo del lavoro che cambierà molto rapidamente”, ha concluso Rizzetto.