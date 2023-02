Sanremo: florovivaisti Liguria, ‘scuse Blanco sincere, ci voleva lui per far parlare dei fiori…

Febbraio 9, 2023

Sanremo, 9 feb. (Labitalia) – “Ci voleva Blanco per far parlare di fiori a Sanremo”. Così all’Adnkronos/Labitalia il presidente del distretto Florovivaistico della Liguria Luca De Michelis. “Certamente – afferma – si è trattato di una performance mal riuscita e poco comprensibile al pubblico. Capisco molte reazioni a caldo di tutti quelli che ci tengono ai fiori e alla floricoltura ligure, perché anche io ho lo stesso identico orgoglio per i gioielli vegetali che coltiviamo”.

“Però – sottolinea – dobbiamo prendere atto delle sincere scuse di Blanco. L’Ariston del Festival è un palco difficile e molti grandi artisti sono inciampati in diretta. Abbiamo mostrato al mondo quanto teniamo al nostro lavoro, e questo è un bene”.

“Ho l’impressione – sottolinea – che tanti abbiano voluto cavalcare questa polemica, forse per cercare visibilità personale. Alla fine tutta Italia ha parlato dei fiori di Sanremo per un po’, e questo è sicuramente un bene”.