Sostenibilità: Zerica lancia Auxilia, app made in Italy antispreco per gestione intelligente acqua

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag. (Labitalia) – Il Made in Italy non è solo produzione ma anche ingegneria e tecnologia. Lo sa bene l’azienda siciliana Zerica, brand di riferimento nella progettazione e realizzazione di macchinari per la gestione intelligente dell’acqua, che ha ideato internamente Auxilia, una app per rendere la cucina sempre più phygital e rafforzare il messaggio della Giornata mondiale dell’acqua che si è celebrata il 22 marzo in tutto il mondo. “Si tratta di un avanzato sistema di telemetria – conferma Alessandro Albanese, Business Development manager dell’azienda – interamente sviluppato da Zerica per la gestione remota in tempo reale dei parametri di utilizzo degli impianti e per eseguire diagnosi e assistenza tecnica a distanza. In questo modo, il livello e la qualità dell’acqua erogata sono sempre sotto controllo. Dalla temperatura alla purezza fino alla quantità di gas, Auxilia monitora tutto senza lasciare spazio al caso e trasformando i suoi macchinari in moderni strumenti per rendere la cucina un’oasi d’efficienza”.

Auxilia consente anche di controllare i consumi dal proprio smartphone, pc o tablet, regolare le impostazioni e gestire persino i pagamenti. Dal gestore di un hotel al ristoratore, dal cuciniere al consumatore finale, ciascuno di questi soggetti può utilizzare questa app per tenere sotto controllo le performances dei prodotti Zerica ed intervenire in remoto se necessario.

“Quando parliamo di acqua – prosegue Alessandro Albanese – affrontiamo un tema culturale che riguarda sia la nostra vita, sia il futuro del pianeta che ci ospita. È fondamentale ricordare che questa risorsa straordinaria ed essenziale per il nostro benessere è fragile e soprattutto limitata. Un bene unico, con importanti caratteristiche alimentari e nutrizionali che, grazie alla tecnologia, può essere più razionalmente utilizzato, ottimizzandone le destinazioni prioritarie. Da oltre 90 anni sviluppiamo tecnologia d’avanguardia nel campo della refrigerazione e trattamento dell’acqua a servizio di utenti privati e professionali”. Prodotti come i-Wall, Omnia, Supra e il nuovissimo YouTap sono realizzati con tecnologie completamente made in Italy che permettono di ottenere acqua pura, alla temperatura desiderata e istantanea evitando inutili sprechi.