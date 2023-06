Università, Link: al via prima edizione di ‘Scuola di alta formazione per le professioni contabili’

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Consolidare le conoscenze in materia economico-finanziaria per l’avviamento alla professione dell’esperto contabile, del dottore commercialista, del revisore legale, dell’advisor e dell’internal auditor. Con questo obiettivo l’università degli studi Link lancia la prima edizione della ‘Scuola di alta formazione per le professioni contabili, la valutazione d’azienda e la revisione legale’, in partenza il 9 giugno.

“La congiuntura economica degli ultimi anni, dalla crisi pandemica prima a quella politico-energetica poi, ha messo in evidenza la centralità del ruolo svolto dalle professioni contabili, nei processi di affiancamento e di congiunzione tra pubblico e privato”, spiega il presidente della giunta di ateneo per l’esame di Stato, Manlio Del Giudice, che nel prestigioso ranking pubblicato da Research.com risulta tra i migliori scienziati e studiosi italiani di management.

Secondo il recente rapporto pubblicato sull’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2023), il reddito medio professionale della categoria, registrato nel 2022 (con riferimento ai dati osservati per il 2021), risulta incrementato del 9,3% rispetto al 2020. “Il dato – secondo Del Giudice – richiama propriamente l’importanza strategica della figura del commercialista e del revisore contabile, nelle operazioni di consulenza fiscale rivolte ad imprese e operatori economici, nonché nei programmi di rilancio socio-economico del Paese che interessano l’agenda politica nazionale”.

Il corso, erogato in presenza nella sede romana dell’Università Link ma fruibile anche interamente in live streaming con la possibilità di avvalersi delle lezioni e dei materiali in modalità asincrona su piattaforma dedicata, ha una formula intensiva della durata di un mese e prevede un impegno complessivo di 180 ore, incluse attività laboratoriali, live chat, esercitazioni, orientamento e simulazioni, finalizzate ad approfondire le tematiche più avanzate delle professioni contabili, della valutazione d’azienda e della revisione legale, sia per chi voglia perfezionare ed aggiornare le proprie competenze (tirocinanti o professionisti già affermati), sia per chi abbia completato il tirocinio e desideri apprendere la grammatica e il lessico indispensabili per approcciare al meglio l’esame di Stato di dottore commercialista, revisore legale ed esperto contabile, sviluppando una preparazione multidisciplinare, in sintonia con le dinamiche mutevoli che emergono dal contesto politico-legislativo, oltre che dalla prassi professionale.

Il programma del corso spazia da insegnamenti avanzati di contabilità e bilancio, a quelli più aggiornati sul diritto dell’impresa, penale ed amministrativo, affidati a qualificati docenti universitari con esperienza internazionale e professionisti del settore. Una Scuola di Alta Formazione nata dalla collaborazione di accademici, commercialisti, avvocati, notai, funzionari pubblici e magistrati.

“Garantire un percorso di formazione dall’elevato rigore metodologico, tecnico ed esperienziale -sottolinea il direttore generale dell’università degli studi Link, Roberto Russo – risulta ormai propedeutico per accompagnare le nuove generazioni all’esame di Stato”. “Da quest’anno – aggiunge Antonio Tofanelli, direttore operativo della Link – il nostro ateneo è una delle cinque sedi universitarie romane accreditate per l’espletamento delle prove dell’esame di Stato, tra le complessive 60 sedi italiane riconosciute dal ministero dell’Università e della Ricerca. Un motivo di orgoglio e di responsabilità per l’intera comunità accademica”.