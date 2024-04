Università, Lum School of Management e Iéseg insieme per un master internazionale

16 Aprile 2024

Roma, 16 apr. (Adnkronos/Labitalia) – La School of Management dell’Università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ e la Iéseg Business School, accreditata con la Tripla Corona (Equis, Aacsb, Amba), hanno dato vita alla prima edizione dell’International Master in Business e Management – Imbm. Si tratta di un percorso unico nello scenario accademico italiano e internazionale per contenuto, metodologia di apprendimento e per una Faculty composta da docenti provenienti da 44 nazionalità diverse.

L’Imbm si compone di due Path: Mib (International Master in Business) e l’Imba (International Mba). Il Master Imbm Path Mib prepara gli studenti che possiedono un diploma di Laurea triennale, a fare la differenza in un mondo in rapida evoluzione e ipercompetitivo nel contesto arricchente, stimolante e internazionale di Milano e Parigi. Al termine del Percorso Imbm Mib, gli studenti conseguiranno due Master Universitari di Primo livello (Imbm della Lum School of Management e Mib della Ieseg School of Management) e la possibilità di conseguire la Laurea Magistrale dell’Università Lum in Economia e Management. Gli studenti che possiedono oltre alla Laurea almeno 3 anni di esperienza lavorativa, potranno frequentare l’International Mba conseguendo il diploma Mba.

L’obiettivo, per entrambi i percorsi (Mib-Imba), è quello di fornire ai partecipanti un solido patrimonio di nuovi modelli e strumenti di business e di gestione, nonché le più aggiornate competenze di leadership e di management. L’Imbm è un acceleratore capace di allargare gli orizzonti professionali e personali, offrendo importanti opportunità di carriera. Il Master avrà inizio nel prossimo mese di Ottobre e sino a Dicembre gli studenti frequenteranno la sede di Milano della Lum School of Management. Da gennaio 2025 a marzo 2026 gli studenti frequenteranno lo Ieseg School of Management di Parigi.