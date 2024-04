Tennis: Atp Madrid, Sinner supera Khachanov in tre set e va ai quarti

30 Aprile 2024

Madrid, 30 apr. (Adnkronos) – Ci sono voluti tre set a Jannik Sinner per avere la meglio sul russo Karen Khachanov negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 22enne altoatesino, numero 2 del mondo e prima testa di serie, non al meglio per i problemi all’anca, è sceso in campo dopo l’allenamento del mattino nel quale non ha risentito di particolari problemi, che invece lo avevano limitato nel match vinto con il russo Pavel Kotov. Sinner si è imposto alla fine in rimonta in tre set con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3 in 2 ore e 10 minuti e si è qualificato per la prima volta ai quarti di finale del torneo spagnolo, dove affronterà uno tra Ruud e Auger-Aliassime.