2 giugno: Meloni, ‘non avrei fatto polemiche quel giorno ma da sinistra no lezioni’

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Io penso che sia un errore particolarmente nella festa del 2 giugno, quando bisognerebbe evitare le polemiche”. Così la premier Giorgia Meloni al Tg La7 sulla parole del leghista Claudio Borghi che ha chiesto le dimissioni del presidente Sergio Mattarella.

“Io non lo avrei fatto”, aggiunge ricordando che la manifestazione di Fdi a piazza del Popolo è stata fatta il primo giugno proprio per evitare sovrapposizioni mentre “poi il Pd l’ha fatta il 2 giugno… Le lezioni dalla sinistra sul rispetto dei ruoli istituzionali anche no”. Del resto, rimarca Meloni, in passato non sono mancate critiche da sinistra a presidenti della Repubblica. Ed inoltre, osserva, “eviterei questo continuo tirare la giacchetta il presidente della Repubblica anche sulla riforma del premierato”.

Quindi la presidente del Consiglio ribadisce sul ‘caso’ Borghi: “Io non l’avrei fatto, non sono d’accordo ma penso che sia legittimo criticare. Sono contenta comunque che Salvini abbia messo una parola chiara su questo”.