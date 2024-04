Aira al FuoriSalone con nuova pompa di calore

17 Aprile 2024

Milano, 17 apr. (Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week 2024, fino al 21 aprile prossimo, Aira, azienda svedese di tecnologie per l’energia pulita, presenta la nuova pompa di calore alla terza edizione di ‘A Casa Ovunque ’24’, in via Savona 35 nel Tortona Design District. Il progetto espositivo di quest’anno sul tema ‘Human Technology’ si snoda in cinque ambienti, ognuno dedicato a un ambito diverso, dal viaggio alla cultura dell’abitare e del benessere. Aira è ospitata nello spazio dello Charme Hotel e invita gli ospiti a esplorare la nuova pompa di calore Aira, dal design accattivante, che vanta una tecnologia intelligente e vantaggi sia ambientali che economici.

La mission di Aira è affrontare il terzo maggior responsabile di emissioni di CO2 in Europa, il riscaldamento residenziale, accelerando l’elettrificazione e la decarbonizzazione delle nostre case, attraverso l’utilizzo di pompe di calore intelligenti. L’azienda svedese, lanciata in Italia nel novembre 2023, promuove la rivoluzione dell’energia pulita: un cambiamento culturale per passare dalle vecchie soluzioni basate sui combustibili fossili ad alternative energetiche più sostenibili e pulite. Il riscaldamento domestico in Italia rappresenta il 12% delle emissioni totali di CO2 della nazione, ma questo dato può essere ridotto in modo significativo introducendo tecnologie energetiche pulite, come le pompe di calore, che riducono le emissioni di CO2 di almeno il 75% (riduzione che arriverebbe al 100% se le pompe di calore venissero associate a una fonte di energia pulita), il tutto facendo risparmiare ai consumatori il 40% sui costi di riscaldamento.

Progettata per integrarsi naturalmente con l’ambiente circostante grazie a una specifica palette di colori, la pompa di calore Aira porta con sé linee morbide e arrotondate, che vanno in contrasto con gli spigoli dei modelli più diffusi, e l’estetica minimalistica e funzionale che da sempre caratterizzano il design svedese, noto in tutto il mondo per la sua attenzione all’ambiente e per la sua essenzialità sobria. Grazie all’utilizzo della tecnologia all’avanguardia ‘Aira Intelligence’, che apprende la routine dell’utente per pianificare con precisione i cicli di riscaldamento e acqua calda, la pompa di calore permette di gestire i consumi interni di luce e acqua della casa. Progettata per durare nel tempo, offre una garanzia comfort di 15 anni unica nel settore.

Se il design del prodotto stravolge la rigida estetica tipica delle pompe di calore rendendo la soluzione Aira un perfetto complemento d’arredo bello da esibire, il cuore tecnologico e l’approccio digital first ne sanciscono la definitiva semplicità di utilizzo. La pompa di calore Aira è infatti estremamente user friendly e può essere gestita tramite una semplice app collegata al termostato Aira Home Energy.

Durante la Milano Design Week, Aira ospiterà due tavole rotonde con esponenti di spicco nei settori dell’architettura, del design e della sostenibilità ambientale. Il primo appuntamento, in programma oggi alle 16, vedrà la partecipazione di Luca Fois, professore di ‘Event Design’ al Politecnico di Milano e direttore scientifico di The Playful Living, Mats Ulriksson, Executive Chairman di Aira Italia, Pamela Brown, Chief Marketing Officer di Aira Group e Davide Calabrò di Soluzioni Green, che si confronteranno sulle nuove tendenze del design contemporaneo e sul ruolo della tecnologia a supporto dell’ambiente.

Domani, alle 17.30, sarà la volta dell’architetto Marta Meda, di Davide Calabrò, di Maria Cristina Ceresa di Green Planner e di Anna Gustavsson, Product Director di Aira, per una discussione sull’attuale forza dell’influenza scandinava nel mondo del green design. Tutte le novità di Aira allo Charme Hotel in ‘A Casa Ovunque’, in Via Savona 35, Tortona Design District.